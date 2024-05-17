Происшествия 17.05.2024 в 09:28

В Бурятии продолжают тушить лесные пожары в Тункинском и Муйском районах

На тушении задействовано почти сто человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжают тушить лесные пожары в Тункинском и Муйском районах

На утро 17 мая продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Тункинском и Муйском районах. Все пожары локализованы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Кроме того, за прошедшие сутки был ликвидирован один лесной пожар в Прибайкальском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составила 180 га.

На тушении сейчас работают 71 пожарный десантник, 28 человек из числа лесной охраны. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.Новых возгораний не обнаружено.

Напоминаем, в Бурятии сейчас введён особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

 

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

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с 15 по 21 мая

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