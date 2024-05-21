В Улан-Удэ пропал подросток

Полиция Улан-Удэ разыскивает 17-летнего Кирилла Телешева. Днём 17 мая подросток не вернулся домой после занятий в колледже. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Ранее уходил.Приметы: азиатской внешности, на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза карие. На животе имеется шрам от аппендицита.Был одет: куртка черного цвета, черные спортивные штаны, черные кроссовки, толстовка серого цвета. При себе имел барсетку серого цвета.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: +7 (924) 543-20-49, 8 (3012) 43-02- 02, 8 (3012) 29-24-20 или 102 (112).