Происшествия 21.05.2024 в 08:58
В Улан-Удэ бандиты отобрали у горожанина «Мерседес»
Сейчас фигуранты разбойного нападения взяты под стражу
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства отдела СЧ СУ МВД Бурятии о заключении под стражу пятерых мужчин.
«Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, с применением опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на горожанина. Они похитили имущество потерпевшего - автомобиль «Мерседес Бенц Е 230», тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Постановления об избрании меры пресечения еще не вступили в законную силу.
Фото: pixabay.com
«Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, с применением опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на горожанина. Они похитили имущество потерпевшего - автомобиль «Мерседес Бенц Е 230», тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Постановления об избрании меры пресечения еще не вступили в законную силу.
Фото: pixabay.com
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