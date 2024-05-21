В Улан-Удэ бандиты отобрали у горожанина «Мерседес»

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства отдела СЧ СУ МВД Бурятии о заключении под стражу пятерых мужчин.«Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, с применением опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на горожанина. Они похитили имущество потерпевшего - автомобиль «Мерседес Бенц Е 230», тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Постановления об избрании меры пресечения еще не вступили в законную силу.Фото: pixabay.com