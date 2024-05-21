Происшествия 21.05.2024 в 08:58

В Улан-Удэ бандиты отобрали у горожанина «Мерседес»

Сейчас фигуранты разбойного нападения взяты под стражу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бандиты отобрали у горожанина «Мерседес»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства отдела СЧ СУ МВД Бурятии о заключении под стражу пятерых мужчин.

«Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, с применением опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на горожанина. Они похитили имущество потерпевшего - автомобиль «Мерседес Бенц Е 230», тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Постановления об избрании меры пресечения еще не вступили в законную силу.

Фото: pixabay.com

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