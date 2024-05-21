Житель Бурятии до смерти избил пожилого дядю

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Эрхирик. Он обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло вечером 1 ноября 2023 года. Обвиняемый пришел в гости к пожилому дяде, проживавшему в квартире одного из домов на улице Терешковой в Улан-Удэ. Вместе они стали распивать спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения родственники поссорились. В ходе конфликта гость сильно избил дядю в квартире, а затем и в подъезде, после чего оставил его на лестничной клетке, вернулся в жилище и уснул. Потерпевший вскоре скончался от полученных травм.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима.Как уточнили в прокуратуре Бурятии, суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда и материального ущерба на сумму более 2,2 млн рублей.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com