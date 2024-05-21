Происшествия 21.05.2024 в 10:09
В Улан-Удэ байкер врезался в джип, уходя от полицейской погони
В аварии серьезно пострадали сам мотоциклист и его пассажир
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося вчера вечером на перекрестке улиц Жуковского и Добролюбова. Там столкнулись мотоцикл и внедорожник «Лэнд Крузер Прадо».
Как рассказали в Госавтоинспекции, на ул. Лимонова экипаж ДПС заметил мотоцикл «Рейсер» без номеров. Байкер не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться.
Фото: скриншоты видео ТК «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
Как рассказали в Госавтоинспекции, на ул. Лимонова экипаж ДПС заметил мотоцикл «Рейсер» без номеров. Байкер не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться.
«Предварительно установлено, что, уходя от преследования, на перекрестке улиц Жуковского и Добролюбова 18-летний водитель мотоцикла уступил дорогу автомобилю «Лэнд Крузер Прадо», в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир с переломами и ушибами доставлены в больницу», - сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что водительских прав у байкера не было.
Фото: скриншоты видео ТК «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
ТегиДТП