Происшествия 21.05.2024 в 10:09

В Улан-Удэ байкер врезался в джип, уходя от полицейской погони

В аварии серьезно пострадали сам мотоциклист и его пассажир
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ байкер врезался в джип, уходя от полицейской погони
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося вчера вечером на перекрестке улиц Жуковского и Добролюбова. Там столкнулись мотоцикл и внедорожник «Лэнд Крузер Прадо».

Как рассказали в Госавтоинспекции, на ул. Лимонова экипаж ДПС заметил мотоцикл «Рейсер» без номеров. Байкер не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться.

«Предварительно установлено, что, уходя от преследования, на перекрестке улиц Жуковского и Добролюбова 18-летний водитель мотоцикла уступил дорогу автомобилю «Лэнд Крузер Прадо», в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир с переломами и ушибами доставлены в больницу», - сообщили в ГИБДД.


В Госавтоинспекции уточнили, что водительских прав у байкера не было.


Фото: скриншоты видео ТК «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

Теги
ДТП

Все новости

В центре Улан-Удэ готовят площадку под строительство школы на 760 мест
21.05.2024 в 11:09
Школьники Бурятии начнут изучать киокусинкай карате
21.05.2024 в 11:08
Косули в Бурятии дружат с журавлем
21.05.2024 в 11:06
В Бурятии мужчина сильно обгорел на пожаре в доме
21.05.2024 в 11:02
В Бурятии мать разрешала малолетним детям самим поехать на машине в баню
21.05.2024 в 10:31
Модернизация Большереченского рыбоводного завода восстановит популяцию байкальского омуля
21.05.2024 в 10:26
В Бурятии тетерев позировал на камеру
21.05.2024 в 10:17
В Бурятии железнодорожный переезд в селе Нюки закроют 21 и 22 мая
21.05.2024 в 10:17
В Улан-Удэ байкер врезался в джип, уходя от полицейской погони
21.05.2024 в 10:09
В Бурятии появится дорога стоимостью более миллиарда рублей
21.05.2024 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
В Бурятии мужчина сильно обгорел на пожаре в доме
Его госпитализировали с 70-процентными ожогами тела
21.05.2024 в 11:02
В Улан-Удэ водитель «Хонды» сбил ребенка
Происшествие случилось во дворе многоквартирного дома
21.05.2024 в 09:44
Житель Бурятии до смерти избил пожилого дядю
Бросив несчастного умирать в подъезде, мужчина ушел спать
21.05.2024 в 09:21
В пригороде Улан-Удэ горит дом
По предварительным данным, на пожаре пострадал мужчина
21.05.2024 в 09:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru