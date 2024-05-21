Происшествия 21.05.2024 в 11:02
В Бурятии мужчина сильно обгорел на пожаре в доме
Его госпитализировали с 70-процентными ожогами тела
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии огнеборцы потушили пожар, который вспыхнул сегодня утром в доме в селе Поселье Иволгинского района.
«Возгорание было потушено в течение двух часов на общей площади 56 квадратных метров. Всего в тушении участвовали 10 огнеборцев и 4 единицы техники. До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из дома мужчину, который был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ с 70% ожогами тела», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причины пожара сейчас устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Возгорание было потушено в течение двух часов на общей площади 56 квадратных метров. Всего в тушении участвовали 10 огнеборцев и 4 единицы техники. До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из дома мужчину, который был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ с 70% ожогами тела», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причины пожара сейчас устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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