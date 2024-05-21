Происшествия 21.05.2024 в 12:56

В Улан-Удэ ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже

Мать мальчика пришла домой только вечером, когда ребенок был уже в больнице
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже
20 мая на станции Дивизионная в Улан-Удэ пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Мальчик получил тяжелые травмы. Как сообщили в МВД Бурятии, его мать в течение нескольких часов отсутствовала дома.

«Придя поздним вечером домой, женщина обнаружила открытое в кухне, а затем от соседей узнала, что её ребёнка увезла скорая. Находящегося в критическом состоянии мальчика очевидцы обнаружили на детской площадке рядом с домом. Они позвонили в экстренные службы. В настоящее время по данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка», - рассказали в МВД.   

Как уточнили в полиции, семья на профилактическом учете не состоит.

МВД Бурятии призывает родителей малолетних детей не оставлять окна открытыми и избегать ситуаций, когда малыши могут оказаться без контроля взрослых. Это чревато неприятными, а порой даже непоправимыми последствиями.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

Житель Бурятии устроил большой пожар
21.05.2024 в 14:13
В Улан-Удэ выберут лучший музыкальный проект Дальнего Востока и Арктики России
21.05.2024 в 14:01
В Бурятии мошенники беспредельничают от лица министра
21.05.2024 в 13:59
Роспотребнадзор Бурятии приглашает туроператоров и владельцев гостиниц на онлайн-семинар
21.05.2024 в 13:39
В Улан-Удэ ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже
21.05.2024 в 12:56
В Улан-Удэ создают аудиокниги для слабовидящих
21.05.2024 в 12:52
В Бурятии уроженцы Таджикистана распространяли наркотики
21.05.2024 в 12:46
В Улан-Удэ перекроют проезд через трамвайные пути по проспекту 50-летия Октября
21.05.2024 в 12:32
В Бурятии нашли нарушения в изоляторах
21.05.2024 в 12:23
Ансамбль «Булжамуур» покажет юбилейный концерт
21.05.2024 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
Житель Бурятии устроил большой пожар
Сельчанин поджег траву, от которой едва не загорелся лес
21.05.2024 в 14:13
В Бурятии уроженцы Таджикистана распространяли наркотики
Теперь ближайшие годы они проведут в колонии
21.05.2024 в 12:46
В Бурятии мужчина сильно обгорел на пожаре в доме
Его госпитализировали с 70-процентными ожогами тела
21.05.2024 в 11:02
В Улан-Удэ байкер врезался в джип, уходя от полицейской погони
В аварии серьезно пострадали сам мотоциклист и его пассажир
21.05.2024 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru