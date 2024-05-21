В Улан-Удэ ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже

20 мая на станции Дивизионная в Улан-Удэ пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Мальчик получил тяжелые травмы. Как сообщили в МВД Бурятии, его мать в течение нескольких часов отсутствовала дома.«Придя поздним вечером домой, женщина обнаружила открытое в кухне, а затем от соседей узнала, что её ребёнка увезла скорая. Находящегося в критическом состоянии мальчика очевидцы обнаружили на детской площадке рядом с домом. Они позвонили в экстренные службы. В настоящее время по данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка», - рассказали в МВД.Как уточнили в полиции, семья на профилактическом учете не состоит.МВД Бурятии призывает родителей малолетних детей не оставлять окна открытыми и избегать ситуаций, когда малыши могут оказаться без контроля взрослых. Это чревато неприятными, а порой даже непоправимыми последствиями.Фото: «Номер один»