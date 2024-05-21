Житель Бурятии устроил большой пожар

20 мая в 8 километрах от села Баянгол Баргузинского района произошло возгорание сухой травы. Существовала угроза перехода огня на лес. В тушении пожара участвовали силы и средства местной администрации, лесхоза и пожарной части в составе 15 человек и 5 единиц техники.«Возгорание на площади 7 гектаров потушили менее чем за 3 часа, распространение огня на лес не допущено», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Виновником пожара оказался местный житель, который поджог сухую траву. За нарушение правил особого противопожарного режима мужчине назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Как уточнили в агентстве, также на сельчанина подадут иск в суд по возмещению затрат на тушение возгорания.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС