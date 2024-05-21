В Бурятии пройдет проверка по инциденту с выпавшем из окна ребенком
Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по сообщению о получении травм малолетним ребенком в результате падения из окна многоквартирного дома.
- Специалистами опеки и сотрудниками полиции будет дана правовая оценка произошедшего. Ребенок сейчас находится в детской больнице, его состояние под контролем медиков, - сообщает в своем телеграмм-канале Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.
Предварительно установлено, что 20 мая мальчик 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры дома на ст. Дивизионная г. Улан-Удэ. С тяжелыми травмами ребенок доставлен в реанимацию Детской республиканской клинической больницы. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о семейном благополучии и защите прав детей. Также на контроле находятся ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: Номер один