В Бурятии бизнесмена будут судить за смерть работника

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщили в следственном ведомстве, в апреле 2023 года бизнесмен приступил к выполнению контракта по строительству водозаборных сооружений в селе Гусиное озеро. В рамках проводимых работ 10 сентября экскаватор вырыл траншею. Однако в нарушение строительных норм и правил её песчаные стенки не были укреплены. Несмотря на угрозу обвала грунта один из рабочих спустился на дно траншеи для монтажа трубы в водозаборной колонке. В этот момент на него обвалился грунт. 44-летний работник погиб на месте.В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»