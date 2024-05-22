В Бурятии на месте пожара нашли труп

Пожар в нежилом многоквартирном доме произошел вчера в Гусиноозерске.«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж двухэтажного дома. Возгорание на площади 160 квадратных метров ликвидировали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается», - рассказали в МВД Бурятии.Причины пожара устанавливает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии