Происшествия 22.05.2024 в 09:10

В Бурятии на месте пожара нашли труп

Личность погибшего устанавливается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на месте пожара нашли труп
Пожар в нежилом многоквартирном доме произошел вчера в Гусиноозерске.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж двухэтажного дома. Возгорание на площади 160 квадратных метров ликвидировали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается», - рассказали в МВД Бурятии.

Причины пожара устанавливает дознаватель.

Фото: МЧС Бурятии
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