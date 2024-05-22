Происшествия 22.05.2024 в 09:10
В Бурятии на месте пожара нашли труп
Личность погибшего устанавливается
Текст: Андрей Константинов
Пожар в нежилом многоквартирном доме произошел вчера в Гусиноозерске.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж двухэтажного дома. Возгорание на площади 160 квадратных метров ликвидировали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается», - рассказали в МВД Бурятии.
Причины пожара устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж двухэтажного дома. Возгорание на площади 160 квадратных метров ликвидировали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается», - рассказали в МВД Бурятии.
Причины пожара устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипожар