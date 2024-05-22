Происшествия 22.05.2024 в 09:27
В Улан-Удэ предотвратили крупную кражу с железнодорожного предприятия
Злоумышленник задержан, оказалось, что он ворует уже не первый раз
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте предотвратили крупную кражу цветмета с территории железнодорожного предприятия. Как рассказали в полиции, хищение пытался совершить 31-летний ранее судимый работник. Он подготовил для вывоза 348 кг лома меди стоимостью более 252 тысяч рублей для сдачи её в пункт приема металла. Однако при попытке осуществить задуманное злоумышленника задержали.
«Впоследствии оперативники установили, что мужчина причастен к аналогичному хищению, совершенному с предприятия в ноябре 2023 года. Тогда он похитил с территории организации 98 мотков медного кабеля железнодорожного назначения весом 366 кг и стоимостью более 259 тысяч рублей. Похищенное он сдал в пункт приема металла за 230 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужны», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
«Впоследствии оперативники установили, что мужчина причастен к аналогичному хищению, совершенному с предприятия в ноябре 2023 года. Тогда он похитил с территории организации 98 мотков медного кабеля железнодорожного назначения весом 366 кг и стоимостью более 259 тысяч рублей. Похищенное он сдал в пункт приема металла за 230 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужны», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
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