В Улан-Удэ предотвратили крупную кражу с железнодорожного предприятия

В столице Бурятии оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте предотвратили крупную кражу цветмета с территории железнодорожного предприятия. Как рассказали в полиции, хищение пытался совершить 31-летний ранее судимый работник. Он подготовил для вывоза 348 кг лома меди стоимостью более 252 тысяч рублей для сдачи её в пункт приема металла. Однако при попытке осуществить задуманное злоумышленника задержали.«Впоследствии оперативники установили, что мужчина причастен к аналогичному хищению, совершенному с предприятия в ноябре 2023 года. Тогда он похитил с территории организации 98 мотков медного кабеля железнодорожного назначения весом 366 кг и стоимостью более 259 тысяч рублей. Похищенное он сдал в пункт приема металла за 230 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужны», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По фактам краж возбуждены уголовные дела. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте