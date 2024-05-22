В Бурятии на Байкале утонул мужчина

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на Байкале в 10 км от берега напротив села Оймур из лодки выпал и утонул мужчина. Также в лодке находился еще один человек.«Оставшийся в лодке 33-летний мужчина найден местными жителями и доставлен на берег. Он передан работникам скорой помощи. На поиски утонувшего привлечены 10 спасателей Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО и 4 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: «Номер один»