Происшествия 22.05.2024 в 10:02
В Бурятии вновь сбили ребенка во дворе дома
К счастью, мальчик серьезно не пострадал
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 21 мая во дворе многоквартирного дома по ул. Ключевской в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда» сбила 9-летнего ребенка. Мальчик с ушибами и ссадинами был доставлен в больницу. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.
На неделе это уже второе ДТП с участием ребенка, произошедшее во дворе многоквартирного дома. Напомним, вечером 20 мая во дворе дома по ул. Антонова в Улан-Удэ 33-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 9-летнего мальчика. С переломом ноги его госпитализировали в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде жилых зон. Во многих школах закончился учебный год и начались каникулы, сейчас дети больше времени проводят на улицах и во дворах.
«Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и следите за дорогой», - призывают в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
На неделе это уже второе ДТП с участием ребенка, произошедшее во дворе многоквартирного дома. Напомним, вечером 20 мая во дворе дома по ул. Антонова в Улан-Удэ 33-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 9-летнего мальчика. С переломом ноги его госпитализировали в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде жилых зон. Во многих школах закончился учебный год и начались каникулы, сейчас дети больше времени проводят на улицах и во дворах.
«Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и следите за дорогой», - призывают в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
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