В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму

Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело по факту кражи выручки из магазина самообслуживания. Как сообщили в МВД Бурятии, инцидент произошел в январе этого года, когда в ходе ревизии в торговой точке выявили недостачу. Руководство магазина подало заявление в полицию.«Полицейскими установлена подозреваемая – 22-летняя работница, которая имела доступ к сейфу с деньгами. В дневное время она, открыв сейф в подсобном помещении, похитила 55 тысяч рублей, которые затем потратила по своему усмотрению. Её причастность к преступлению подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения», - рассказали в МВД.Девушка предполагала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе, а если это случится – обязанность выплатить недостачу будет возложена на все материально-ответственные лица.Фото: «Номер один»