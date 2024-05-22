Происшествия 22.05.2024 в 14:28

В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму

Девушка надеялась, что руководство не заметит недостачу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму
Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело по факту кражи выручки из магазина самообслуживания. Как сообщили в МВД Бурятии, инцидент произошел в январе этого года, когда в ходе ревизии в торговой точке выявили недостачу. Руководство магазина подало заявление в полицию.

«Полицейскими установлена подозреваемая – 22-летняя работница, которая имела доступ к сейфу с деньгами. В дневное время она, открыв сейф в подсобном помещении, похитила 55 тысяч рублей, которые затем потратила по своему усмотрению. Её причастность к преступлению подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения», - рассказали в МВД.

Девушка предполагала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе, а если это случится – обязанность выплатить недостачу будет возложена на все материально-ответственные лица.

Фото: «Номер один»
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