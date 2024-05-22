В Бурятии участились случаи взлома личных кабинетов

Полиция Бурятии предупреждает жителей республики об опасности звонков лже-представителей компаний сотовой связи, пенсионного фонда и медицинских организаций. Аферисты под надуманными предлогами получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуг или сайте оператора связи, а после похищают деньги их владельцев и оформляют займы.«С начала 2024 года наблюдается рост связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации преступлений. С января по апрель уже зарегистрирован 361 факт. И это несмотря на имеющуюся положительную тенденцию по снижению в регионе IT-мошенничеств и краж денег со счетов», - сообщили в МВД Бурятии.Так вчера в полицию Северо-Байкальского района обратилась 69-летняя женщина. Ей позвонил псевдо-сотрудник оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продления услуги пользования сим-картой. Для этого злоумышленник попросил продиктовать поступившие пенсионерке в смс коды. Позднее женщина не смогла зайти в личный кабинет на сайте госуслуг: он оказался взломан.Еще одной жертвой злоумышленников стал 70-летний житель Хоринского района. Месяцем ранее ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Она уведомила о перерасчете пенсии в связи с изменениями в законодательстве и предусмотренных ему дополнительных выплатах. Для явки в отделение аферистка предложила записаться в электронную очередь и подтвердить заявку, сообщив коды из смс-сообщений. Результатом общения стала блокировка доступа к учетной записи на портале госуслуг.«По обоим фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Призываем граждан быть бдительными и не передавать неизвестным любые пароли, коды и другую конфиденциальную информацию. При поступлении подозрительных звонков необходимо незамедлительно прекращать разговор и напрямую связываться с официальными представительствами компаний и служб», - предупреждают в МВД.Фото: «Номер один»