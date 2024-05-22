Житель Бурятии с наркотиком в носке устроил дебош

Вечером 21 мая в правоохранительные органы села Багдарин поступило сообщение от женщины. Сельчанка рассказала, что с детьми находится в доме у своих родителей, а на улице нетрезвый супруг буянит и пытается выломать входную дверь.На отработку сообщения отправился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К их приезду хулиган уже ушел к себе домой по соседству. Росгвардейцы совместно с полицейскими последовали за дебоширом и задержали его.«При проверке документов и наружном осмотре в носке у мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток с высушенной массой темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, ранее судимый 42-летний местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что найденная масса является гашишным маслом», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии