Происшествия 22.05.2024 в 15:25

Житель Бурятии с наркотиком в носке устроил дебош

Хулигана задержали росгвардейцы, в отношении него возбуждено дело
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии с наркотиком в носке устроил дебош
Вечером 21 мая в правоохранительные органы села Багдарин поступило сообщение от женщины. Сельчанка рассказала, что с детьми находится в доме у своих родителей, а на улице нетрезвый супруг буянит и пытается выломать входную дверь.

На отработку сообщения отправился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К их приезду хулиган уже ушел к себе домой по соседству. Росгвардейцы совместно с полицейскими последовали за дебоширом и задержали его.

«При проверке документов и наружном осмотре в носке у мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток с высушенной массой темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, ранее судимый 42-летний местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что найденная масса является гашишным маслом», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
хулиганство наркотик

Все новости

Хуралай һунгамалнууд аяншалга тухай асуудал зүбшэн хэлсэбэ
22.05.2024 в 16:11
14 спортсменов из Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии»
22.05.2024 в 16:04
Жительница Бурятии назвала детей варварами
22.05.2024 в 15:55
Участники СВО смогут оформить «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня
22.05.2024 в 15:44
Помощника новосибирского депутата приговорили к строгому режиму за педофилию
22.05.2024 в 15:37
Детские лагеря ВСЖД готовят к лету
22.05.2024 в 15:29
Из Бурятии в Монголию пытались вывезти тульский самовар
22.05.2024 в 15:27
Житель Бурятии с наркотиком в носке устроил дебош
22.05.2024 в 15:25
Улан-удэнцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии
22.05.2024 в 15:25
Родители из Улан-Удэ рассказали, сколько потратят на организацию выпускного в этом году
22.05.2024 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Помощника новосибирского депутата приговорили к строгому режиму за педофилию
Его признали виновным в совращении мальчиков-подростков
22.05.2024 в 15:37
В Бурятии участились случаи взлома личных кабинетов
Аферисты похищают деньги их владельцев и оформляют на них займы
22.05.2024 в 14:54
В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму
Девушка надеялась, что руководство не заметит недостачу
22.05.2024 в 14:28
В Бурятии тушат два лесных пожара
Площадь, пройденная огнем, превысила сто гектаров
22.05.2024 в 10:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru