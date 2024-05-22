Происшествия 22.05.2024 в 15:37

Помощника новосибирского депутата приговорили к строгому режиму за педофилию

Его признали виновным в совращении мальчиков-подростков
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Текст: КП-Новосибирск
Помощника новосибирского депутата приговорили к строгому режиму за педофилию
Суд поставил точку в деле помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, которого обвинили в совращении подростков. Как сообщает КП-Новосибирск, мужчина был исполнительным секретарем одной из партий в селе под Новосибирском.

- Он отработал у меня помощником шесть лет, одновременно до осени 2020 года был депутатом райсовета, - рассказал депутат, который был в шоке от того, что проглядел педофила. - Как могу охарактеризовать? Он был не женат, но усыновил племянника, у которого проблемы со здоровьем, после смерти своей сестры.

На странице у Михаила (имя изменено) было полно снимков с местными ребятишками под хештегом #детиэтосвятое: он поздравлял их с Днем защиты детей, дарил подросткам подарки на вручении им паспортов, постоянно ходил в школы.

Но вскоре по селу пошел слух о том, что депутат развращал мальчиков:

- Ему пить нельзя было: как напьется, творит всякое, - поделились местные жители.

По версии следствия, мужчина устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с племянником-первоклассником.

- Одно заявление в полицию подала мама семиклассника из соседнего села: узнала, что у подростка была связь с помощником депутата в его же доме в январе и апреле 2021 года, - пояснил источник. - Другой случай произошел зимой 2021 года: обвиняемый развратил девятиклассника из той же школы, где учился семиклассник.

Суд признал помощника депутата виновным по части 3 ст. 134 УК РФ и части 1 ст. 135 УК РФ.

- Ему вменили 12 лет и один месяц колонии строгого режима, - сообщили в Краснозерском районном суде.

Племянника, которого помощник депутата усыновил, опека не стала изымать - оставила с другими родственниками.

- Ребенок живет с бабушкой, о нем заботятся, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Фото: соцсети
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педофил

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