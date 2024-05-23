Происшествия 23.05.2024 в 06:00
Великое переселение бурятских чиновников в Читу завершилось тюремными сроками
СМИ рассказали подробности громкого дела Гуслякова и его команды
Текст: Станислав Сергеев
Переселение неугодных в Бурятии чиновников в Забайкальский край закончилось плохо. Кого-то просто уволили, ну а кто-то стал источником огромного уголовного скандала и в итоге угодил в места не столь отдаленные. Речь идет о бывшем руководителе Управления капитального строительства Бурятии Викторе Гуслякове, который вместе со своей командой попался в Забайкальском крае на крупном взяточничестве.
Политическая миграция
В конце десятых годов из Бурятии в Забайкалье перешли работать сразу несколько крупных чиновников. Кто-то из них ушел из республики без объяснения причин, кого-то турнули из-за скандалов. Чем все они приглянулись правительству соседнего региона, непонятно, но недавно руководство края осознало свои ошибки и стало методично избавляться от выходцев из Бурятии.
Так, в конце прошлого года пост зампреда правительства – министра экономического развития Забайкальского края покинул Александр Бардалеев, который ранее руководил Минэкономики Бурятии.
Алдар Бальжиров, одно время руководивший в Бурятии «ЭкоАльянсом», летом 2021 года получил пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В январе 2024 года в это же министерство заместителем трудоустроился Сергей Банников, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. Однако г-н Банников проработал на своем посту лишь полгода, после чего уволился. Что касается Алдара Бальжирова, то в сентябре прошлого года он также покинул забайкальский минстрой, правда в правительстве он все же остался — его назначили заместителем руководителя администрации губернатора региона.
Но наиболее сильно в Забайкалье прогремел бывший руководитель Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков, который прославился рядом уголовных дел, но вышел сухим из воды и уехал из Бурятии в 2020 году. А в 2021 году его назначили заместителем директора Службы единого заказчика Забайкальского края (СЕЗ). В Чите он опять взялся за прежнее, и на чиновника были заведены уголовные дела за халатность и взятки в крупном и особом крупном размере.
Мутные темки
На днях забайкальское СМИ «Чита.Ру» рассказала подробности громкого дела Гуслякова и его команды. По мнению издания, взяточничество в СЕЗ можно считать преступлением, совершенным с особым цинизмом, ведь взятки сотрудники организации получали за строительство социально важных объектов в Забайкалье: домов для переселенцев и детей-сирот, школ, больниц, театра и сельского дома культуры. Всего за полтора года три чиновника из Бурятии — Виктор Гусляков, Виталий Чумаков и Владимир Имеков, которые, по версии следствия, приехали в Забайкалье специально, чтобы проворачивать свои преступные схемы на торгах, набрали взяток на 70 млн рублей.
Главарь банды Виктор Гусляков уже отправился в колонию на восемь лет «строгача», а суд по двум его коллегам и предполагаемым подельникам — Чумакову и Имекову, которые уже 1,5 года находятся в СИЗО, подошел к финальной стадии – им осталось лишь услышать свой приговор. Обоим грозит по 15 лет колонии строгого режима.
Во время судебных прений прокурор последовательно изложила всю схему, по которой действовали сотрудники СЕЗ. Разбираемся, как, за что и от кого Чумаков и Имеков, а также их бывший начальник Гусляков получали деньги.
Все началось с Владимира Батуева, владельца бурятской консалтинговой компании «Консалтингплюс», и представителя строительной компании «Бурятпроектреставрация» (она еще не раз будет фигурировать в деле). Именно Батуев в марте 2021 года предложил Гуслякову, который ранее возглавлял УКС в Бурятии, переехать из республики в Забайкалье ради получения взяток. И Батуев же — главный взяткодатель в этой истории. Четыре из семи взяток, полученных сотрудниками СЕЗ, были именно от него: он давал деньги троице за заключение контрактов по дому для детей-сирот в Чите, школе-саду в Могзоне, дому для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театру кукол. Также он выступал посредником при даче денег за строительство Краевой детской клинической больницы.
Находясь в Улан-Удэ, Батуев предложил Гуслякову получать проценты за заключение и исполнение интересующих его контрактов с компаниями, на которые он укажет. Предложение заинтересовало Гуслякова, и в этом же месяце он отправился в Москву, где встретился с советником губернатора Забайкалья Александра Осипова Вадимом Петровым, с которым они, очевидно, тоже были знакомы.
С Петровым Гусляков обсуждал возможность его трудоустройства в Забайкалье на должность советника зампреда правительства по вопросам строительства, но позже выяснилось, что такой должности не будет. Тогда Петров предложил Гуслякову работу в СЕЗ. Ознакомившись с положением дел в организации, Гусляков заявил, что ему надо пригласить сотрудников, которые будут ему помогать, на что Петров согласился. После этого в апреле 2021 года Гусляков встретился в Улан-Удэ с Чумаковым и Имековым и предложил работать вместе с ним в СЕЗ, сказав, что они будут получать от подрядчиков «откаты» по госконтрактам за помощь в их заключении. Чумаков и Имеков согласились.
В итоге, по версии обвинения, троица, еще находясь в Бурятии, в апреле 2021 года объединилась, чтобы систематически получать взятки от подрядчиков в обмен на содействие на торгах, а также за общее попустительство и покровительство по службе. Размер взятки исчислялся каждый раз отдельно, но должен был быть в пределах от 0,2 до 5% от стоимости контракта. В итоге все трое устроились в СЕЗ на руководящие должности почти друг за другом: Гусляков - 11 мая 2021 года, Чумаков — 19 мая, а Имеков — 15 июня.
Когда они начали работать, Батуев в мессенджерах присылал Гуслякову нужные ему критерии под определенный контракт, чтобы, пользуясь своим положением, он менял техзадание в закупочной документации, то есть, по сути, требования подстраивали под нужных подрядчиков.
Все из-за жадности?
Как уже сказано ранее, от Владимира Батуева руководители СЕЗ получили взятки за дом для детей-сирот в Чите, школу-сад в Могзоне, дом для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театр кукол. В заключении контракта на строительство Краевой детской клинической больницы Батуев сыграл роль посредника, а взяткодателем, сам того не понимая, стал именитый бурятский застройщик, владелец компании «Бест плюс» Вячеслав Байминов, представлявший в Чите интересы компании «Дом 2000».
Интересно, что, по признанию самого Байминова, он даже не догадывался о противозаконной деятельности Батуева. Поняв, что он дал взятку должностному лицу в СЕЗ, спустя год после конкурса, в феврале 2023 года, Байминов обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В суде он детально рассказал о том, что летом 2021 года при содействии Батуева он достиг договоренности с Гусляковым о передаче последнему, а также Чумакову и Имекову взятки в размере 52 млн за содействие в заключении контракта.
Прокурор также сослался на многочисленные телефонные аудио- и видеозаписи, исследованные документы и показания свидетелей, которые подтверждают все вышеуказанные обстоятельства. Но только Чумаков и Имеков в корне со всем не согласны — они признают вину частично. Уверяют, что ничего незаконного не делали и просто выполняли свои служебные обязанности. В том, что получали деньги, они признаются, но отмечают, что все это было не частью какого-то сговора и против их воли. Они считают, что следствие пошло полностью на поводу у оговаривающего их Гуслякова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и просят вынести оправдательный приговор.
Что касается Владимира Батуева, то в конце прошлого года Центральный районный суд города Читы вынес ему приговор за дачу взяток чиновникам СЕЗ Забайкальского края.
«Батуеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 55 млн рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщал корреспондент ZAB.RU с заседания суда.
Чем закончатся разборки по членам команды Гуслякова, пока непонятно. Но, судя по представленным в суде фактам, отделаться легким испугом у них вряд ли получится. Таким образом, экспансия бурятских чиновников в соседний регион закончилась плохо и для них, и для Забайкалья. Некоторые из объектов, с которыми «химичили» Гусляков и команда, превратились в долгострой. Казалось бы, на такой должности и с такими ресурсами достаточно было работать по совести, чтобы иметь хорошую жизнь. Но, как говорится в старой криминальной поговорке родом из Советского Союза: «Жадность фраера сгубила».
Фото: «Номер один»
Политическая миграция
В конце десятых годов из Бурятии в Забайкалье перешли работать сразу несколько крупных чиновников. Кто-то из них ушел из республики без объяснения причин, кого-то турнули из-за скандалов. Чем все они приглянулись правительству соседнего региона, непонятно, но недавно руководство края осознало свои ошибки и стало методично избавляться от выходцев из Бурятии.
Так, в конце прошлого года пост зампреда правительства – министра экономического развития Забайкальского края покинул Александр Бардалеев, который ранее руководил Минэкономики Бурятии.
Алдар Бальжиров, одно время руководивший в Бурятии «ЭкоАльянсом», летом 2021 года получил пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В январе 2024 года в это же министерство заместителем трудоустроился Сергей Банников, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. Однако г-н Банников проработал на своем посту лишь полгода, после чего уволился. Что касается Алдара Бальжирова, то в сентябре прошлого года он также покинул забайкальский минстрой, правда в правительстве он все же остался — его назначили заместителем руководителя администрации губернатора региона.
Но наиболее сильно в Забайкалье прогремел бывший руководитель Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков, который прославился рядом уголовных дел, но вышел сухим из воды и уехал из Бурятии в 2020 году. А в 2021 году его назначили заместителем директора Службы единого заказчика Забайкальского края (СЕЗ). В Чите он опять взялся за прежнее, и на чиновника были заведены уголовные дела за халатность и взятки в крупном и особом крупном размере.
Мутные темки
На днях забайкальское СМИ «Чита.Ру» рассказала подробности громкого дела Гуслякова и его команды. По мнению издания, взяточничество в СЕЗ можно считать преступлением, совершенным с особым цинизмом, ведь взятки сотрудники организации получали за строительство социально важных объектов в Забайкалье: домов для переселенцев и детей-сирот, школ, больниц, театра и сельского дома культуры. Всего за полтора года три чиновника из Бурятии — Виктор Гусляков, Виталий Чумаков и Владимир Имеков, которые, по версии следствия, приехали в Забайкалье специально, чтобы проворачивать свои преступные схемы на торгах, набрали взяток на 70 млн рублей.
Главарь банды Виктор Гусляков уже отправился в колонию на восемь лет «строгача», а суд по двум его коллегам и предполагаемым подельникам — Чумакову и Имекову, которые уже 1,5 года находятся в СИЗО, подошел к финальной стадии – им осталось лишь услышать свой приговор. Обоим грозит по 15 лет колонии строгого режима.
Во время судебных прений прокурор последовательно изложила всю схему, по которой действовали сотрудники СЕЗ. Разбираемся, как, за что и от кого Чумаков и Имеков, а также их бывший начальник Гусляков получали деньги.
Все началось с Владимира Батуева, владельца бурятской консалтинговой компании «Консалтингплюс», и представителя строительной компании «Бурятпроектреставрация» (она еще не раз будет фигурировать в деле). Именно Батуев в марте 2021 года предложил Гуслякову, который ранее возглавлял УКС в Бурятии, переехать из республики в Забайкалье ради получения взяток. И Батуев же — главный взяткодатель в этой истории. Четыре из семи взяток, полученных сотрудниками СЕЗ, были именно от него: он давал деньги троице за заключение контрактов по дому для детей-сирот в Чите, школе-саду в Могзоне, дому для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театру кукол. Также он выступал посредником при даче денег за строительство Краевой детской клинической больницы.
Находясь в Улан-Удэ, Батуев предложил Гуслякову получать проценты за заключение и исполнение интересующих его контрактов с компаниями, на которые он укажет. Предложение заинтересовало Гуслякова, и в этом же месяце он отправился в Москву, где встретился с советником губернатора Забайкалья Александра Осипова Вадимом Петровым, с которым они, очевидно, тоже были знакомы.
С Петровым Гусляков обсуждал возможность его трудоустройства в Забайкалье на должность советника зампреда правительства по вопросам строительства, но позже выяснилось, что такой должности не будет. Тогда Петров предложил Гуслякову работу в СЕЗ. Ознакомившись с положением дел в организации, Гусляков заявил, что ему надо пригласить сотрудников, которые будут ему помогать, на что Петров согласился. После этого в апреле 2021 года Гусляков встретился в Улан-Удэ с Чумаковым и Имековым и предложил работать вместе с ним в СЕЗ, сказав, что они будут получать от подрядчиков «откаты» по госконтрактам за помощь в их заключении. Чумаков и Имеков согласились.
В итоге, по версии обвинения, троица, еще находясь в Бурятии, в апреле 2021 года объединилась, чтобы систематически получать взятки от подрядчиков в обмен на содействие на торгах, а также за общее попустительство и покровительство по службе. Размер взятки исчислялся каждый раз отдельно, но должен был быть в пределах от 0,2 до 5% от стоимости контракта. В итоге все трое устроились в СЕЗ на руководящие должности почти друг за другом: Гусляков - 11 мая 2021 года, Чумаков — 19 мая, а Имеков — 15 июня.
Когда они начали работать, Батуев в мессенджерах присылал Гуслякову нужные ему критерии под определенный контракт, чтобы, пользуясь своим положением, он менял техзадание в закупочной документации, то есть, по сути, требования подстраивали под нужных подрядчиков.
Все из-за жадности?
Как уже сказано ранее, от Владимира Батуева руководители СЕЗ получили взятки за дом для детей-сирот в Чите, школу-сад в Могзоне, дом для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театр кукол. В заключении контракта на строительство Краевой детской клинической больницы Батуев сыграл роль посредника, а взяткодателем, сам того не понимая, стал именитый бурятский застройщик, владелец компании «Бест плюс» Вячеслав Байминов, представлявший в Чите интересы компании «Дом 2000».
Интересно, что, по признанию самого Байминова, он даже не догадывался о противозаконной деятельности Батуева. Поняв, что он дал взятку должностному лицу в СЕЗ, спустя год после конкурса, в феврале 2023 года, Байминов обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В суде он детально рассказал о том, что летом 2021 года при содействии Батуева он достиг договоренности с Гусляковым о передаче последнему, а также Чумакову и Имекову взятки в размере 52 млн за содействие в заключении контракта.
Прокурор также сослался на многочисленные телефонные аудио- и видеозаписи, исследованные документы и показания свидетелей, которые подтверждают все вышеуказанные обстоятельства. Но только Чумаков и Имеков в корне со всем не согласны — они признают вину частично. Уверяют, что ничего незаконного не делали и просто выполняли свои служебные обязанности. В том, что получали деньги, они признаются, но отмечают, что все это было не частью какого-то сговора и против их воли. Они считают, что следствие пошло полностью на поводу у оговаривающего их Гуслякова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и просят вынести оправдательный приговор.
Что касается Владимира Батуева, то в конце прошлого года Центральный районный суд города Читы вынес ему приговор за дачу взяток чиновникам СЕЗ Забайкальского края.
«Батуеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 55 млн рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщал корреспондент ZAB.RU с заседания суда.
Чем закончатся разборки по членам команды Гуслякова, пока непонятно. Но, судя по представленным в суде фактам, отделаться легким испугом у них вряд ли получится. Таким образом, экспансия бурятских чиновников в соседний регион закончилась плохо и для них, и для Забайкалья. Некоторые из объектов, с которыми «химичили» Гусляков и команда, превратились в долгострой. Казалось бы, на такой должности и с такими ресурсами достаточно было работать по совести, чтобы иметь хорошую жизнь. Но, как говорится в старой криминальной поговорке родом из Советского Союза: «Жадность фраера сгубила».
Фото: «Номер один»
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