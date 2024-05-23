Великое переселение бурятских чиновников в Читу завершилось тюремными сроками

Переселение неугодных в Бурятии чиновников в Забайкальский край закончилось плохо. Кого-то просто уволили, ну а кто-то стал источником огромного уголовного скандала и в итоге угодил в места не столь отдаленные. Речь идет о бывшем руководителе Управления капитального строительства Бурятии Викторе Гуслякове, который вместе со своей командой попался в Забайкальском крае на крупном взяточничестве.В конце десятых годов из Бурятии в Забайкалье перешли работать сразу несколько крупных чиновников. Кто-то из них ушел из республики без объяснения причин, кого-то турнули из-за скандалов. Чем все они приглянулись правительству соседнего региона, непонятно, но недавно руководство края осознало свои ошибки и стало методично избавляться от выходцев из Бурятии.Так, в конце прошлого года пост зампреда правительства – министра экономического развития Забайкальского края покинул Александр Бардалеев, который ранее руководил Минэкономики Бурятии.Алдар Бальжиров, одно время руководивший в Бурятии «ЭкоАльянсом», летом 2021 года получил пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В январе 2024 года в это же министерство заместителем трудоустроился Сергей Банников, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. Однако г-н Банников проработал на своем посту лишь полгода, после чего уволился. Что касается Алдара Бальжирова, то в сентябре прошлого года он также покинул забайкальский минстрой, правда в правительстве он все же остался — его назначили заместителем руководителя администрации губернатора региона.Но наиболее сильно в Забайкалье прогремел бывший руководитель Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков, который прославился рядом уголовных дел, но вышел сухим из воды и уехал из Бурятии в 2020 году. А в 2021 году его назначили заместителем директора Службы единого заказчика Забайкальского края (СЕЗ). В Чите он опять взялся за прежнее, и на чиновника были заведены уголовные дела за халатность и взятки в крупном и особом крупном размере.На днях забайкальское СМИ «Чита.Ру» рассказала подробности громкого дела Гуслякова и его команды. По мнению издания, взяточничество в СЕЗ можно считать преступлением, совершенным с особым цинизмом, ведь взятки сотрудники организации получали за строительство социально важных объектов в Забайкалье: домов для переселенцев и детей-сирот, школ, больниц, театра и сельского дома культуры. Всего за полтора года три чиновника из Бурятии — Виктор Гусляков, Виталий Чумаков и Владимир Имеков, которые, по версии следствия, приехали в Забайкалье специально, чтобы проворачивать свои преступные схемы на торгах, набрали взяток на 70 млн рублей.Главарь банды Виктор Гусляков уже отправился в колонию на восемь лет «строгача», а суд по двум его коллегам и предполагаемым подельникам — Чумакову и Имекову, которые уже 1,5 года находятся в СИЗО, подошел к финальной стадии – им осталось лишь услышать свой приговор. Обоим грозит по 15 лет колонии строгого режима.Во время судебных прений прокурор последовательно изложила всю схему, по которой действовали сотрудники СЕЗ. Разбираемся, как, за что и от кого Чумаков и Имеков, а также их бывший начальник Гусляков получали деньги.Все началось с Владимира Батуева, владельца бурятской консалтинговой компании «Консалтингплюс», и представителя строительной компании «Бурятпроектреставрация» (она еще не раз будет фигурировать в деле). Именно Батуев в марте 2021 года предложил Гуслякову, который ранее возглавлял УКС в Бурятии, переехать из республики в Забайкалье ради получения взяток. И Батуев же — главный взяткодатель в этой истории. Четыре из семи взяток, полученных сотрудниками СЕЗ, были именно от него: он давал деньги троице за заключение контрактов по дому для детей-сирот в Чите, школе-саду в Могзоне, дому для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театру кукол. Также он выступал посредником при даче денег за строительство Краевой детской клинической больницы.Находясь в Улан-Удэ, Батуев предложил Гуслякову получать проценты за заключение и исполнение интересующих его контрактов с компаниями, на которые он укажет. Предложение заинтересовало Гуслякова, и в этом же месяце он отправился в Москву, где встретился с советником губернатора Забайкалья Александра Осипова Вадимом Петровым, с которым они, очевидно, тоже были знакомы.С Петровым Гусляков обсуждал возможность его трудоустройства в Забайкалье на должность советника зампреда правительства по вопросам строительства, но позже выяснилось, что такой должности не будет. Тогда Петров предложил Гуслякову работу в СЕЗ. Ознакомившись с положением дел в организации, Гусляков заявил, что ему надо пригласить сотрудников, которые будут ему помогать, на что Петров согласился. После этого в апреле 2021 года Гусляков встретился в Улан-Удэ с Чумаковым и Имековым и предложил работать вместе с ним в СЕЗ, сказав, что они будут получать от подрядчиков «откаты» по госконтрактам за помощь в их заключении. Чумаков и Имеков согласились.В итоге, по версии обвинения, троица, еще находясь в Бурятии, в апреле 2021 года объединилась, чтобы систематически получать взятки от подрядчиков в обмен на содействие на торгах, а также за общее попустительство и покровительство по службе. Размер взятки исчислялся каждый раз отдельно, но должен был быть в пределах от 0,2 до 5% от стоимости контракта. В итоге все трое устроились в СЕЗ на руководящие должности почти друг за другом: Гусляков - 11 мая 2021 года, Чумаков — 19 мая, а Имеков — 15 июня.Когда они начали работать, Батуев в мессенджерах присылал Гуслякову нужные ему критерии под определенный контракт, чтобы, пользуясь своим положением, он менял техзадание в закупочной документации, то есть, по сути, требования подстраивали под нужных подрядчиков.Как уже сказано ранее, от Владимира Батуева руководители СЕЗ получили взятки за дом для детей-сирот в Чите, школу-сад в Могзоне, дом для переселенцев из аварийного жилья в Чите и Театр кукол. В заключении контракта на строительство Краевой детской клинической больницы Батуев сыграл роль посредника, а взяткодателем, сам того не понимая, стал именитый бурятский застройщик, владелец компании «Бест плюс» Вячеслав Байминов, представлявший в Чите интересы компании «Дом 2000».Интересно, что, по признанию самого Байминова, он даже не догадывался о противозаконной деятельности Батуева. Поняв, что он дал взятку должностному лицу в СЕЗ, спустя год после конкурса, в феврале 2023 года, Байминов обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В суде он детально рассказал о том, что летом 2021 года при содействии Батуева он достиг договоренности с Гусляковым о передаче последнему, а также Чумакову и Имекову взятки в размере 52 млн за содействие в заключении контракта.Прокурор также сослался на многочисленные телефонные аудио- и видеозаписи, исследованные документы и показания свидетелей, которые подтверждают все вышеуказанные обстоятельства. Но только Чумаков и Имеков в корне со всем не согласны — они признают вину частично. Уверяют, что ничего незаконного не делали и просто выполняли свои служебные обязанности. В том, что получали деньги, они признаются, но отмечают, что все это было не частью какого-то сговора и против их воли. Они считают, что следствие пошло полностью на поводу у оговаривающего их Гуслякова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и просят вынести оправдательный приговор.Что касается Владимира Батуева, то в конце прошлого года Центральный районный суд города Читы вынес ему приговор за дачу взяток чиновникам СЕЗ Забайкальского края.«Батуеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 55 млн рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщал корреспондент ZAB.RU с заседания суда.Чем закончатся разборки по членам команды Гуслякова, пока непонятно. Но, судя по представленным в суде фактам, отделаться легким испугом у них вряд ли получится. Таким образом, экспансия бурятских чиновников в соседний регион закончилась плохо и для них, и для Забайкалья. Некоторые из объектов, с которыми «химичили» Гусляков и команда, превратились в долгострой. Казалось бы, на такой должности и с такими ресурсами достаточно было работать по совести, чтобы иметь хорошую жизнь. Но, как говорится в старой криминальной поговорке родом из Советского Союза: «Жадность фраера сгубила».Фото: «Номер один»