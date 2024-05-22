В Улан-Удэ пенсионер на «Оке» сбил юного самокатчика и уехал

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, скрывшихся с места наезда на юных самокатчиков. Оба происшествия случились на пешеходных переходах, когда дети в нарушение ПДД пресекали проезжую часть не спешившись.Как рассказали в МВД Бурятии, первое ДТП произошло 11 мая на пр. Строителей. Водитель автомобиля «Ока» на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика на самокате, после чего скрылся. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.«62-летний водитель задержан. За оставление места ДТП суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», - сообщили в полиции.Вторая авария произошла 18 мая на ул. Жердева. Там 53-летняя женщина на «Тойоте» сбила 11-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате, и также покинула место ДТП. Ребенок был доставлен в больницу. Инспекторы группы розыска нашли и задержали автоледи. За оставление места аварии она лишена водительских прав на 1 год.Госавтоинспекция призывает родителей провести беседы с детьми о правилах безопасного управления самокатами и велосипедами и соблюдении обязательного требования спешиться при переходе дороги.Также ГИБДД напоминает, что оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) влечет лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.Фото: ГИБДД Бурятии