Происшествия 22.05.2024 в 17:17

В Улан-Удэ пенсионер на «Оке» сбил юного самокатчика и уехал

Аналогично поступила и женщина на «Тойоте»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пенсионер на «Оке» сбил юного самокатчика и уехал
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, скрывшихся с места наезда на юных самокатчиков. Оба происшествия случились на пешеходных переходах, когда дети в нарушение ПДД пресекали проезжую часть не спешившись.

Как рассказали в МВД Бурятии, первое ДТП произошло 11 мая на пр. Строителей. Водитель автомобиля «Ока» на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика на самокате, после чего скрылся. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«62-летний водитель задержан. За оставление места ДТП суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», - сообщили в полиции.

Вторая авария произошла 18 мая на ул. Жердева. Там 53-летняя женщина на «Тойоте» сбила 11-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате, и также покинула место ДТП. Ребенок был доставлен в больницу. Инспекторы группы розыска нашли и задержали автоледи. За оставление места аварии она лишена водительских прав на 1 год.

Госавтоинспекция призывает родителей провести беседы с детьми о правилах безопасного управления самокатами и велосипедами и соблюдении обязательного требования спешиться при переходе дороги.

Также ГИБДД напоминает, что оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) влечет лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Фото: ГИБДД Бурятии
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