Происшествия 22.05.2024 в 17:47

Жителя Улан-Удэ убили лопатой

Пьянка трех бывших зеков быстро переросла в кровавый конфликт
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ убили лопатой
19 мая в одном из домов на улице Окинской в Улан-Удэ произошло убийство ранее судимого 35-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин в возрасте 35 и 44 лет. В ходе допроса они рассказали об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 19 мая потерпевший в компании малознакомых людей распивал спиртное в доме у одного из обвиняемых. На фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений у него произошла ссора с мужчинами, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемые принялись избивать потерпевшего. Тот выбежал в ограду дома, однако злоумышленники настигли его и продолжили избивать лопатой и деревянным черенком по голове и телу. Избитый мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия.

В настоящее время задержанным уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении их под стражу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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