На трассе в Бурятии больше часа тушили загоревшийся грузовик

22 мая на трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе загорелся грузовик Scania. К месту происшествия направили дежурный караул 60-й пожарной части 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольцев ДПК «Барское».«К моменту приезда пожарных грузовик был охвачен огнем. Для ликвидации возгорания потребовалось более часа. В результате пожара ожог левой стопы получил водитель автомобиля, от госпитализации мужчина отказался», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация шланга турбины. Из-за этого масло вытекло на коллектор двигателя, что привело к пожару.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС