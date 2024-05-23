Происшествия 23.05.2024 в 08:59

На трассе в Бурятии больше часа тушили загоревшийся грузовик

Водитель машины получил ожоги
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии больше часа тушили загоревшийся грузовик
22 мая на трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе загорелся грузовик Scania. К месту происшествия направили дежурный караул 60-й пожарной части 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольцев ДПК «Барское».

«К моменту приезда пожарных грузовик был охвачен огнем. Для ликвидации возгорания потребовалось более часа. В результате пожара ожог левой стопы получил водитель автомобиля, от госпитализации мужчина отказался», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация шланга турбины. Из-за этого масло вытекло на коллектор двигателя, что привело к пожару.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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