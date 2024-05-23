Происшествия 23.05.2024 в 09:29
В Бурятии тушат два лесных пожара в Баргузинском районе
Один из них локализован на площади 21 га
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали 4 пожара в Баргузинском, Еравнинском, Баунтовском и Мухоршибирском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 196 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух возгораний в Баргузинском районе. На тушении работают 32 пожарных-десантника и 23 человека из числа лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Один пожар на площади 21 га локализован», - рассказали в РАЛХе.
Как подчеркнули в агентстве, все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото: РАЛХ
«На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух возгораний в Баргузинском районе. На тушении работают 32 пожарных-десантника и 23 человека из числа лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Один пожар на площади 21 га локализован», - рассказали в РАЛХе.
Как подчеркнули в агентстве, все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото: РАЛХ
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