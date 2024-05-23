Происшествия 23.05.2024 в 10:15

Мошенники в России стали обманывать военнослужащих и их родных

Они придумали новую легенду про «безопасный» счет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники в России стали обманывать военнослужащих и их родных

Как сообщает телеграм-канал Центрального Банка России, у телефонных мошенников появилась новая схема по обману доверчивых граждан.

- Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 000 рублей - размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России, - рассказывают в банке.

Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть. Получив деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.

Чтобы себя обезопасить от мошенников, эксперты советуют сразу прекращать разговор, если звонок вызывает подозрение.

Нужно всегда помнить о том, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.

- По всем вопросам, связанными с деньгами, нужно обращаться в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте банка и на обороте платежной карты, - подчеркнули в банке.


Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии погиб водитель «Логана»
23.05.2024 в 10:34
Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
23.05.2024 в 10:28
В Бурятии простятся с участником СВО
23.05.2024 в 10:17
Мошенники в России стали обманывать военнослужащих и их родных
23.05.2024 в 10:15
Жителей Бурятии призывают сдавать ружья и патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
23.05.2024 в 10:07
В Бурятии выбрали самых лучших врачей
23.05.2024 в 09:56
Через границу Бурятии пытались провезти патроны
23.05.2024 в 09:44
В Бурятии тушат два лесных пожара в Баргузинском районе
23.05.2024 в 09:29
Бурятские спортсменки завоевали четыре медали
23.05.2024 в 09:26
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка
23.05.2024 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Бурятии погиб водитель «Логана»
Мужчина не справился с управлением и перевернулся
23.05.2024 в 10:34
Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
Авария произошла ночью в Джидинском районе
23.05.2024 в 10:28
В Бурятии тушат два лесных пожара в Баргузинском районе
Один из них локализован на площади 21 га
23.05.2024 в 09:29
На трассе в Бурятии больше часа тушили загоревшийся грузовик
Водитель машины получил ожоги
23.05.2024 в 08:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru