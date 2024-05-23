Мошенники в России стали обманывать военнослужащих и их родных

Как сообщает телеграм-канал Центрального Банка России, у телефонных мошенников появилась новая схема по обману доверчивых граждан.

- Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 000 рублей - размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России, - рассказывают в банке.

Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть. Получив деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.

Чтобы себя обезопасить от мошенников, эксперты советуют сразу прекращать разговор, если звонок вызывает подозрение.

Нужно всегда помнить о том, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.

- По всем вопросам, связанными с деньгами, нужно обращаться в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте банка и на обороте платежной карты, - подчеркнули в банке.





Фото: Номер один