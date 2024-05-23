Происшествия 23.05.2024 в 10:49

Житель Бурятии превратил знакомого в инвалида

За жестокое избиение с сельчанина взыскали компенсацию в 400 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии превратил знакомого в инвалида
В Бурятии судебные приставы Кижингинского района помогли семье инвалида получить компенсацию морального вреда. Мужчина получил 1-ю группу инвалидности после жестокого избиения.  
 
Как рассказали в УФССП Бурятии, потерпевший стал жертвой знакомого, который на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему множество ударов по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший впал в кому, после выхода из которой остался в вегетативном состоянии.
 
Агрессивного сельчанина судили и приговорили к лишению свободы. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей.
 
«В ходе исполнительного производства судебный пристав обратил взыскание на средства, находящиеся на расчетных счетах должника. На сегодняшний день сумма задолженности взыскана в полном объеме. Средства, которые должны компенсировать моральный вред, причиненный преступлением, перечислены семье пострадавшего», - сообщили в УФССП.

Фото: pixabay.com
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