Происшествия 23.05.2024 в 13:04
В Улан-Удэ столкнулись малолитражка с мопедом
От удара мужчина перелетел через машину
Текст: Елена Кокорина
ДТП произошло сегодня, 23 мая по улице Трубачеева. Участниками происшествия стали два транспортных средства.
Как сообщают в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон», виновником аварии стал водитель легкового автомобиля.
- Малолитражка выезжая с прилегающей дороги не предоставила преимущество мотоциклу, который двигался в направлении улицы Бабушкина. В ДТП пострадал водитель мопеда. От удара, он перелетел через машину, - пишут аварийные инспекторы.
Фото: скриншот видео ««Аварком Улан-Удэ Кузов салон»»
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