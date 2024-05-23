В Улан-Удэ столкнулись малолитражка с мопедом

ДТП произошло сегодня, 23 мая по улице Трубачеева. Участниками происшествия стали два транспортных средства.

Как сообщают в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон», виновником аварии стал водитель легкового автомобиля.

- Малолитражка выезжая с прилегающей дороги не предоставила преимущество мотоциклу, который двигался в направлении улицы Бабушкина. В ДТП пострадал водитель мопеда. От удара, он перелетел через машину, - пишут аварийные инспекторы.

Фото: скриншот видео ««Аварком Улан-Удэ Кузов салон»»