Жительница Улан-Удэ отдала лже-брокерам больше миллиона рублей

Об очередном случае, когда жительница Бурятии перечислила лже-брокерам крупную сумму, поверив в их рассказы о быстром заработке, сообщили в МВД Бурятии. На этот раз жертвой интернет-преступников стала 37-летняя улан-удэнка. Она перечислила мошенникам 1,3 млн рублей.Как рассказали в полиции, в начале января женщину заинтересовала реклама инвестиционной компании в одной из соцсетей. Перейдя по ссылке на сайт, она оставила заявку с указанием своего телефона.Через несколько дней в мессенджере горожанке поступил звонок. Представитель фирмы предложил присоединиться к их проекту и зарабатывать серьёзные деньги на продаже криптовалюты.«С января по март горожанка по указанию консультанта фирмы перевела личные накопления в сумме более 770 тысяч рублей – якобы, для осуществления сделок на фондовом рынке. Затем для получения большей прибыли перечислила еще свыше 500 тысяч рублей, взятых в кредит. Средства она предварительно обналичила, а затем направила псевдо-брокерам», - рассказали в МВД.В начале мая улан-удэнка рассказала матери, что все имевшиеся деньги перевела на счет инвестиционной компании. В ответ та объяснила доверчивой дочери, что она стала жертвой мошенников. Только после этого женщина обратилась в полицию.Фото: «Номер один»