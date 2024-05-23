Происшествия 23.05.2024 в 14:03

Жительница Улан-Удэ отдала лже-брокерам больше миллиона рублей

Часть денег женщина взяла в кредит, рассчитывая на быстрый заработок
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ отдала лже-брокерам больше миллиона рублей
Об очередном случае, когда жительница Бурятии перечислила лже-брокерам крупную сумму, поверив в их рассказы о быстром заработке, сообщили в МВД Бурятии. На этот раз жертвой интернет-преступников стала 37-летняя улан-удэнка. Она перечислила мошенникам 1,3 млн рублей.

Как рассказали в полиции, в начале января женщину заинтересовала реклама инвестиционной компании в одной из соцсетей. Перейдя по ссылке на сайт, она оставила заявку с указанием своего телефона.

Через несколько дней в мессенджере горожанке поступил звонок. Представитель фирмы предложил присоединиться к их проекту и зарабатывать серьёзные деньги на продаже криптовалюты.

«С января по март горожанка по указанию консультанта фирмы перевела личные накопления в сумме более 770 тысяч рублей – якобы, для осуществления сделок на фондовом рынке. Затем для получения большей прибыли перечислила еще свыше 500 тысяч рублей, взятых в кредит. Средства она предварительно обналичила, а затем направила псевдо-брокерам», - рассказали в МВД.

В начале мая улан-удэнка рассказала матери, что все имевшиеся деньги перевела на счет инвестиционной компании. В ответ та объяснила доверчивой дочери, что она стала жертвой мошенников. Только после этого женщина обратилась в полицию.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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