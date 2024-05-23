Происшествия 23.05.2024 в 16:22

В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»

Из-за аварии там перекрыты все три полосы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»
Крупная авария произошла сегодня днем на кольцевой развязке в 20А квартале. Как сообщает телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон», там столкнулись ехавший со стороны Мелькомбината трамвай и маршрутный микроавтобус.


В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, а трамвай сошел с рельсов. О пострадавших пока не сообщается.


Авария перекрыла движение по всем трем полосам кольцевой развязки. Движение трамваев с развязки 20а кв на Мелькомбинат также закрыто.


Фото: телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон»
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