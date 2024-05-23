Происшествия 23.05.2024 в 16:22
В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»
Из-за аварии там перекрыты все три полосы
Текст: Андрей Константинов
Крупная авария произошла сегодня днем на кольцевой развязке в 20А квартале. Как сообщает телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон», там столкнулись ехавший со стороны Мелькомбината трамвай и маршрутный микроавтобус.
В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, а трамвай сошел с рельсов. О пострадавших пока не сообщается.
Авария перекрыла движение по всем трем полосам кольцевой развязки. Движение трамваев с развязки 20а кв на Мелькомбинат также закрыто.
Фото: телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон»