В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»

Крупная авария произошла сегодня днем на кольцевой развязке в 20А квартале. Как сообщает телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон», там столкнулись ехавший со стороны Мелькомбината трамвай и маршрутный микроавтобус.





В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, а трамвай сошел с рельсов. О пострадавших пока не сообщается.





Авария перекрыла движение по всем трем полосам кольцевой развязки. Движение трамваев с развязки 20а кв на Мелькомбинат также закрыто.







Фото: телеграм-канал «Аварком Улан-Удэ кузов салон»