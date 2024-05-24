Происшествия 24.05.2024 в 08:47

Жительница Улан-Удэ всадила нож в спину матери

Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ всадила нож в спину матери
Ранним утром 20 мая в больнице Улан-Удэ скончалась 58-летняя женщина, которую за несколько часов до смерти госпитализировали с ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 35-летнюю дочь покойной. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 19 мая в течение дня обвиняемая в своем доме в СНТ «Урожай» распивала спиртное с матерью, сожителем и его приятелем. Вечером между матерью и дочерью на фоне алкогольного опьянения произошла семейная ссора. В её ходе обвиняемая, резавшая в это время продукты, нанесла удар ножом в спину женщины. Потерпевшую госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов она скончалась в больнице.

Как уточнили в следственном ведомстве, дочери предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Она взята под стражу.

Фото: «Номер один»
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