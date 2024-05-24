Происшествия 24.05.2024 в 08:59

Автомобиль скорой попал в ДТП в Бурятии

Травмы получили три человека
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Текст: Андрей Константинов
Автомобиль скорой попал в ДТП в Бурятии
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло около 17 часов 23 мая на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Елань Кабанского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Хонда Фрид» и «Газель».

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека: фельдшер скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля. Все трое доставлены в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, автомобиль скорой помощи ехал без спецсигналов и без пациентов. Он возвращался из Бабушкина в поселок Селенгинск.

Фото: ГИБДД Бурятии
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