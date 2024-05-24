Автомобиль скорой попал в ДТП в Бурятии

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло около 17 часов 23 мая на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Елань Кабанского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Хонда Фрид» и «Газель».«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека: фельдшер скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля. Все трое доставлены в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.Как уточнили в ГИБДД, автомобиль скорой помощи ехал без спецсигналов и без пациентов. Он возвращался из Бабушкина в поселок Селенгинск.Фото: ГИБДД Бурятии