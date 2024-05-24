Происшествия 24.05.2024 в 09:25
Два крупных пожара продолжают тушить в Баргузинском районе Бурятии
Их общая площадь составляет почти 500 га
Текст: Андрей Константинов
В Баргузинском районе Бурятии продолжают тушить два крупных лесных пожара. Они полыхают в Куйтунском и Усть-Баргузинском лесничествах.
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», по состоянию на сегодняшнее утро общая площадь пожара в Усть-Баргузинском лесничестве составляет 250 га. С огнем борются 96 человек и 17 единиц техники.
В Куйтунском лесничестве по состоянию на вечер 23 мая огонь охватил 230 га. В его тушении задействованы 53 человека и 12 единиц техники.
Как заявляют власти, угрозы населенным пунктам нет.
Фото: РАЛХ
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», по состоянию на сегодняшнее утро общая площадь пожара в Усть-Баргузинском лесничестве составляет 250 га. С огнем борются 96 человек и 17 единиц техники.
В Куйтунском лесничестве по состоянию на вечер 23 мая огонь охватил 230 га. В его тушении задействованы 53 человека и 12 единиц техники.
Как заявляют власти, угрозы населенным пунктам нет.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар