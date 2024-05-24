Происшествия 24.05.2024 в 09:56

В Улан-Удэ нашли пропавшего подростка

Оказалось, что он ночевал у друга
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли пропавшего подростка
В Улан-Удэ найден 16-летний подросток, который утром 22 мая ушел на занятия в учебное заведение, но домой не вернулся.

«Юноша пояснил инспектору ПДН, что остался ночевать у друга, а утром 23 мая пришел в учебное заведение. С ним все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
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