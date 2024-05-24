Происшествия 24.05.2024 в 11:27

В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу

Девушка ушла из дома вечером 22 мая
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 16-летняя Зиёда Уринбоева. Вечером 22 мая девушка ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза зеленые.

Была одета: толстовка черного цвета, серые спортивные штаны, черно-белые кроссовки.

 При наличии какой-либо информации о девушке или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (3012) 23-53-22, 8 (3012) 23-36-45, 8 (902) 161-47-05.
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с 22 по 28 мая

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