В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 16-летняя Зиёда Уринбоева. Вечером 22 мая девушка ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» и до настоящего времени не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза зеленые.Была одета: толстовка черного цвета, серые спортивные штаны, черно-белые кроссовки.При наличии какой-либо информации о девушке или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (3012) 23-53-22, 8 (3012) 23-36-45, 8 (902) 161-47-05.