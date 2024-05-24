В Бурятии установили виновника пожара в Баргузинском районе

В Баргузинском районе Бурятии лесники доблестно сражаются с пожарами, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Из разных районов республики в помощь им направлены специалисты авиалесоохраны, лесной охраны, также доставлена лесопожарная техника.

- Ситуация находится на контроле. Местных жителей просим не беспокоиться, так как угрозы населенным пунктам нет. Все силы и средства включены и задействованы для ликвидации возгораний. Сейчас проводим работы по устройству минерализованных полос. Лицо виновное в возникновении пожара в Куйтунском лесничестве установлено. В отношении нарушителя будет принято правовое решение о причинение ущерба лесному хозяйству и взысканы затраты на тушение, - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

В ведомстве добавляют, что на тушении двух лесных пожаров в Баргузинском районе задействовано 176 человек лесников, пожарных-десантников и привлеченных. Работает 37 единиц техники и вертолет «Ми-8». Общая площадь, пройденная огнем составляет 480 гектаров.

Фото: Забайкальская база авиационной охраны лесов