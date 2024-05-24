Происшествия 24.05.2024 в 13:06

Сельчанин из Бурятии прикинулся девушкой и разводил мужчин на сайте знакомств

Действия парня попали под статьи «мошенничество» и «вымогательство»
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Текст: Андрей Константинов
Сельчанин из Бурятии прикинулся девушкой и разводил мужчин на сайте знакомств
В Бурятии полиция расследует уголовные дела в отношении 24-летнего жителя Бичурского района, подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве.

Как рассказали в республиканском МВД, пять лет назад молодой человек на сайте знакомств под видом девушки переписывался с двумя мужчинами – из Кяхтинского района и Иркутской области. Позднее общение с каждым из них «переросло в романтические отношения». Подозреваемый стал просить у своих «возлюбленных» деньги на различные траты: ремонт машины, выплату административных штрафов, оплату дороги для, якобы, предстоящих встреч, ни одна из которых так и не случилась.

В последующем один из них – житель Кяхтинского района, заподозрив неладное, обратился с заявлением в полицию. Правда вскрылась, злоумышленник был изобличен и осужден к лишению свободы условно, а затем наказание ему заменили на реальный срок.

После освобождения из колонии в ноябре 2023 года парень вновь взялся за старое. Он нашел в соцсетях иркутянина, с которым вел переписку ранее (тогда за время общения он выудил из мужчины около 100 тысяч рублей). Под видом той же самой девушки сельчанин солгал, что прекратил общение из-за совершенного ДТП, после которого попал в колонию. Он добавил, что познакомился с другим мужчиной и планирует уехать к нему. Обещая больше не писать, злоумышленник потребовал с бывшего «возлюбленного» деньги, угрожая в обратном случае распространить интимные фото собеседника, которые тот присылал ему ранее. Так в течение двух месяцев он шантажом заполучил с мужчины 297 тысяч рублей.

После обращения потерпевшего в полицию молодого человека нашли и задержали. В отношении него возбуждены дела по статьям «мошенничество» и «вымогательство». Расследование продолжается.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество вымогательство

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