Происшествия 26.05.2024 в 10:22

В Бурятии вводится полный запрет на посещение леса

Это связано со сложной лесопожарной обстановкой
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии вводится полный запрет на посещение леса

Решением Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров в Бурятии вводится полный запрет на посещение леса. 

Сегодня, 26 мая на очередном заседании Республиканского оперштаба, участники совещания пришли к общему мнению - запретить гражданам доступ в лес. 

Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения.

- Лесопожарная обстановка в республике складывается непростая, с целью недопущению чрезвычайных ситуаций в лесах Бурятии находится нельзя. У нас установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила. Только вместе, мы сможем сохранить нашу тайгу, - обратился к жителям Бурятии Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

В РАЛХе напомнили, что за нарушения в лесах в период особого пожароопасного режима, предусмотрена административная ответственность.


Фото: Номер один

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