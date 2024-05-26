Происшествия 26.05.2024 в 12:17
В Мухоршибирском районе 23-летний водитель Тойоты не справился с управлением
В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, трое человек доставлены в больницу
В час ночи 26 мая в п. Хонхолой Мухоршибирского района 23-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по ул. Советская, 108, не справился с рулевым управлением, после чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, сообщили в МВД Бурятии.
Сообщается, что водитель не имел водительских прав.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля скончалась по дороге в больницу. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 пассажира в возрасте 17 и 20 лет.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: скриншот видео, МВД России по республике Бурятия