В Мухоршибирском районе 23-летний водитель Тойоты не справился с управлением

В час ночи 26 мая в п. Хонхолой Мухоршибирского района 23-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по ул. Советская, 108, не справился с рулевым управлением, после чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, сообщили в МВД Бурятии.

Сообщается, что водитель не имел водительских прав.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля скончалась по дороге в больницу. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 пассажира в возрасте 17 и 20 лет.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: скриншот видео, МВД России по республике Бурятия