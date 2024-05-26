Спортсмены из Бурятии стали серебряными призерами на чемпионате России по универсальному бою

Бурятские спортсмены завоевали три серебра на Чемпионате России по Универсальному бою в Волгограде. Соревнования проходили с 21 по 25 мая. Турнир собрал более 500 участников из 50 субъектов России.- В дисциплине «Лайт» отличились: Аркадий Томский (70 кг) - второе место и Яна Антонюк (70 кг) — второе место и выполнение норматива мастера спорта России. В дисциплине «Классика» Анастасия Балаганская (63 кг) также заняла второе место. Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением и желаем им дальнейших побед! – сообщили в минспорте Бурятии.Универсальный бой (англ. Unifight) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.Фото: минспорт РБ