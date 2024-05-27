В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира

Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый проживал в селе Хонхолой. Он не имел водительских прав, а навыками вождения владел на бытовом уровне. 26 мая около полуночи парень взял машину отца марки «Тойота Платц», на которой поехал к приятелю. Вместе они стали кататься по деревне, по дороге увидели трех знакомых девушек и решили их подвезти. Две девушки сели на заднее сиденье машины, а их 17-летня подруга разместилась на переднем сиденье на коленях у молодого человека.





