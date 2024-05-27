Происшествия 27.05.2024 в 09:13

В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира

Когда машина перевернулась, она вылетела из салона
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Мухоршибирского района, который устроил смертельное ДТП. Дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый проживал в селе Хонхолой. Он не имел водительских прав, а навыками вождения владел на бытовом уровне. 26 мая около полуночи парень взял машину отца марки «Тойота Платц», на которой поехал к приятелю. Вместе они стали кататься по деревне, по дороге увидели трех знакомых девушек и решили их подвезти. Две девушки сели на заднее сиденье машины, а их 17-летня подруга разместилась на переднем сиденье на коленях у молодого человека.


«По пути подозреваемый превысил допустимую скорость, потерял управление, съехал в кювет, где машина перевернулась. Сидевшая на переднем сиденье девушка вылетела наружу, получив тяжелые травмы. По пути в больницу она скончалась. Остальные молодые люди в результате происшествия получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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