Происшествия 27.05.2024 в 09:34

В Бурятии потушили крупный пожар на автодорожной базе

Возгорание случилось из-за бушевавшего рядом лесного пожара
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили крупный пожар на автодорожной базе
В Бурятии потушили крупный пожар, вспыхнувший вчера днем на территории автодорожной базы в поселке Таксимо.

«На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены забор и хозяйственные постройки на территории базы, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения. К 18:55 пожар был локализован. В результате пожара сгорело 5 строений: баня, два сарая, два строительных вагончика и 2 единицы неэксплуатируемой техники. Общая площадь возгорания составила 164 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


Как уточнили в МЧС Бурятии, всего в борьбе с огнем участвовали 88 человек из числа пожарных и местных жителей, а также 25 единиц техники. На место происшествия даже выезжал пожарный поезд.

По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», возгорание на базе случилось из-за бушевавшего рядом лесного пожара.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» открылось отделение дневного пребывания
27.05.2024 в 10:57
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль
27.05.2024 в 10:52
Школа в Бурятии работала без туалетов
27.05.2024 в 10:37
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
27.05.2024 в 10:29
Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана
27.05.2024 в 10:28
В Бурятии автомобиль врезался в дерево и загорелся
27.05.2024 в 10:11
В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров
27.05.2024 в 10:04
Чемпион по стрельбе из лука из Бурятии участвовал в спортивном шествии на выставке «Россия»
27.05.2024 в 10:04
В Бурятии потушили крупный пожар на автодорожной базе
27.05.2024 в 09:34
В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира
27.05.2024 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
Он врезался в электроопору, после чего автомобиль загорелся
27.05.2024 в 10:29
В Бурятии автомобиль врезался в дерево и загорелся
Машина полностью выгорела, водитель отделался ушибами
27.05.2024 в 10:11
В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров
Снова их причиной стал человек
27.05.2024 в 10:04
В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира
Когда машина перевернулась, она вылетела из салона
27.05.2024 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru