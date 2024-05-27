В Бурятии потушили крупный пожар на автодорожной базе

«На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены забор и хозяйственные постройки на территории базы, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения. К 18:55 пожар был локализован. В результате пожара сгорело 5 строений: баня, два сарая, два строительных вагончика и 2 единицы неэксплуатируемой техники. Общая площадь возгорания составила 164 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





В Бурятии потушили крупный пожар, вспыхнувший вчера днем на территории автодорожной базы в поселке Таксимо.Как уточнили в МЧС Бурятии, всего в борьбе с огнем участвовали 88 человек из числа пожарных и местных жителей, а также 25 единиц техники. На место происшествия даже выезжал пожарный поезд.По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», возгорание на базе случилось из-за бушевавшего рядом лесного пожара.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС