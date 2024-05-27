Происшествия 27.05.2024 в 10:04

В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров

Снова их причиной стал человек
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Текст: Елена Кокорина
В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено восемь лесных пожаров в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинский, Кабанском районах и три возгорания в Муйском районе. Причина возгораний во всех  районах неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Помимо этого, лесниками проводились работы по тушению пожаров возникших ранее в Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

На тушении всех пожаров работали более 500 лесников, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Также было задействовано 126 единиц лесопожарной техники.

На утро 27 мая продолжаются работы по ликвидации возгораний в Муйском, Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском (территория Джергинского заповедника) и Северо-Байкальском районах республики.

- Самая сложная и напряженная ситуация сейчас складывается на территории Баргузинского и  Муйского районов. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. На территории Муйского района введен режим ЧС. Также по всей республике введен полный запрет на посещение лесов. Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила, - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

Фото:  лесной пожар в Заиграевском районе, РАЛХ

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