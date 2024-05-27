В Бурятии автомобиль врезался в дерево и загорелся

Еще одна авария случилась утром 26 мая в Брянске. Как передает «Кабанск-инфо.24/7», там водитель «Тайоты Виш» не справился с управлением и врезался в лежащие у обочины бетонные плиты. В результате аварии пострадали водитель и двое детей-пассажиров. Их госпитализировали в больницу.





ДТП произошло днем 25 мая в селе Новый Заган. Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Ранкс» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. После аварии иномарка вспыхнула и полностью выгорела. Сам водитель серьезно не пострадал, получив лишь ушибы. Как уточнили в Госавтоинспекции, водительских прав у мужчины не было.Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7», «Кабанск-инфо.24/7»