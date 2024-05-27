Происшествия 27.05.2024 в 10:29
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
Он врезался в электроопору, после чего автомобиль загорелся
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло 26 мая в поселке Челутай Заиграевского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2 Куалис», не имеющий прав, врезался в электроопору и погиб на месте. После аварии иномарка загорелась и была полностью уничтожена огнем. Тело водителя успели вытащить очевидцы происшествия.
Напомним, 25 мая в селе Новый Заган автомобиль «Тойота Королла Ранкс» загорелся после столкновения с деревом. 28-летний водитель успел выбраться из машины.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, 25 мая в селе Новый Заган автомобиль «Тойота Королла Ранкс» загорелся после столкновения с деревом. 28-летний водитель успел выбраться из машины.
Фото: ГИБДД Бурятии
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