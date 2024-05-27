В Бурятии байкер врезался в микроавтобус

ДТП произошло в воскресенье днем в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5», не имеющий прав, ехал со стороны села Борогол в направление Баянгола. По пути он решил обогнать микроавтобус «Фиат Дукато», но не справился с управлением и врезался в него.В результате аварии тяжелые травмы получил 44-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии