Происшествия 27.05.2024 в 11:05
В Бурятии байкер врезался в микроавтобус
В аварии тяжелые травмы получил пассажир мотоцикла
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло в воскресенье днем в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5», не имеющий прав, ехал со стороны села Борогол в направление Баянгола. По пути он решил обогнать микроавтобус «Фиат Дукато», но не справился с управлением и врезался в него.
В результате аварии тяжелые травмы получил 44-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии тяжелые травмы получил 44-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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