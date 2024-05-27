Происшествия 27.05.2024 в 12:36

В Бурятии на Байкале нашли катер с мертвыми рыбаками

Вероятно, они погибли в результате утечки газа
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии на Байкале нашли катер с мертвыми рыбаками
Вчера на Байкале житель Баргузинского района обнаружил неуправляемый катер, который был прибит к берегу. Увидев, что катер бьется бортом о берег, мужчина заподозрил неладное и поднялся на судно. Там он обнаружил тела пяти мертвых рыбаков.

Судя по всему, они погибли в результате утечки газа. На катере была установлена газовая плита. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Следственного комитета на транспорте.

Фото: «Номер один»

Теги
несчастный случай

Все новости

В Закаменском районе обновят 22 километра региональной дороги
27.05.2024 в 14:02
В Улан-Удэ утвердили эмблему для празднования Дня города
27.05.2024 в 13:52
Экологические акции «Чистый четверг» будут проводить в Улан-Удэ до конца лета
27.05.2024 в 13:47
Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани
27.05.2024 в 13:24
Жителей Улан-Удэ предупреждают: зашел в лес - штраф 40 тысяч
27.05.2024 в 12:57
В Улан-Удэ на турвыставке разыграют баранов
27.05.2024 в 12:50
В Бурятии на Байкале нашли катер с мертвыми рыбаками
27.05.2024 в 12:36
В столице Бурятии прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных
27.05.2024 в 12:32
В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы
27.05.2024 в 12:19
В Бурятии начинает обучение первый поток программы «Время героев»
27.05.2024 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани
Пожар перешел с одного участка на другой
27.05.2024 в 13:24
В Бурятии медведь зачастил в гости к жителям Северобайкальска
Горожан просят проявлять осторожность
27.05.2024 в 11:31
В Бурятии байкер врезался в микроавтобус
В аварии тяжелые травмы получил пассажир мотоцикла
27.05.2024 в 11:05
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
Он врезался в электроопору, после чего автомобиль загорелся
27.05.2024 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru