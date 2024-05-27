В Бурятии на Байкале нашли катер с мертвыми рыбаками

Вчера на Байкале житель Баргузинского района обнаружил неуправляемый катер, который был прибит к берегу. Увидев, что катер бьется бортом о берег, мужчина заподозрил неладное и поднялся на судно. Там он обнаружил тела пяти мертвых рыбаков.Судя по всему, они погибли в результате утечки газа. На катере была установлена газовая плита. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Следственного комитета на транспорте.Фото: «Номер один»