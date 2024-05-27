Происшествия 27.05.2024 в 14:43

В Бурятии водитель фуры чудом выжил в страшном ДТП

Большегруз не вписался в поворот и опрокинулся на крышу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель фуры чудом выжил в страшном ДТП
В Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение на 278-м км федеральной трассы «Байкал».

«В районе города Бабушкин водитель большегруза «Фредлайнер» не справился с управлением при повороте, опрокинулся и врезался в бетонные блоки. В происшествии пострадавших нет», - сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».


Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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