В Бурятии водитель фуры чудом выжил в страшном ДТП

«В районе города Бабушкин водитель большегруза «Фредлайнер» не справился с управлением при повороте, опрокинулся и врезался в бетонные блоки. В происшествии пострадавших нет», - сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».





В Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение на 278-м км федеральной трассы «Байкал».Фото: «Кабанск-инфо.24/7»