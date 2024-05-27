Происшествия 27.05.2024 в 14:44
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Его участники заняли всю полосу движения
Текст: Елена Кокорина
Комитет по транспорту сообщает, что в Улан-Удэ произошло очередное ДТП. Авария случилась в районе остановки «Рошстрой» по улице Ботаническая.
Его участниками стали сразу три легковых автомобиля, которые в настоящее время заняли левую полосу в сторону проспекта Автомобилистов и полосу движения в сторону остановки «Мегатитан». Движение транспорта затруднено.
Информации о наличии пострадавших нет.
Фото: Комитет по транспорту Администрации г. Улан-Удэ
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