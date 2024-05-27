В гонке за прибылью жительница Бурятии потеряла 820 тысяч

В полицию Джидинского района обратилась 56-летняя женщина, рассказав, что стала жертвой дистанционного мошенничества.

- По словам потерпевшей, в начале мая ей позвонил неизвестный и преставился сотрудником крупной инвестиционной компании. Мошенник убедительно рассказал о выгодном сотрудничестве, предложил свою помощь в инвестировании денежных средств и получении дивидендов, - комментируют в пресс-службе МВД республики.

Под руководством мошенников женщина переводила деньги, думая, что вкладывает их в акции. Когда же она попыталась вывести их обратно, преступники уверили, что для получения «прибыли» необходимо оплатить комиссию в сумме 810 000 руб. С целью получения этой самой «прибыли», женщина попросила супруга оформить кредит на свое имя, после чего перевела указанную сумму на продиктованный счёт.

- Когда «инвестированные» деньги все-таки не удалось вывести, потерпевшая заподозрила, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил 820 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site