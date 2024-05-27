Происшествия 27.05.2024 в 15:51

В Бурятии по факту гибели пяти рыбаков на Байкале возбудили дело

На катере работают следователи и криминалисты
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по факту гибели пяти рыбаков на Байкале возбудили дело
Восточным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти рыбаков на озере Байкал. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По предварительным данным, 26 мая на озере Байкал около острова «Тонкий» на катере обнаружены тела 5 человек, не подающих признаков жизни. Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в следственном ведомстве.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.

Фото: Следственный комитет на транспорте

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