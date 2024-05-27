В Улан-Удэ работница банка спасла сельскую учительницу от мошенников

Об очередной попытке крупного мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. К счастью, на этот раз потерпевшей сильно повезло.Как рассказали в полиции, 53-летнюю сельскую учительницу пытались обмануть по стандартной схеме. Сначала женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил, что мошенники получили ее анкетные данные и хотят от ее имени оформить кредиты. Затем с учительницей связался лже-сотрудник «Росфинмониторинга». Он убедил сельчанку, что ей необходимо опередить мошенников, самой взять кредит и перевести деньги на «специальный счет».24 мая женщина приехала в Улан-Удэ и обратилась в банк для оформления кредита на сумму 1,4 млн рублей. При оформлении займа сельчанка сообщила, что хочет приобрести автомашину в подарок супругу, что показалось подозрительным менеджеру банка. Сотрудница финансового учреждения сообщила о происходящем руководителю офиса, а тот вызвал полицию.«Благодаря бдительности и неравнодушию сотрудницы банка женщина поняла, что находится под влиянием мошенников. Сегодня заместитель начальника Управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов вручил ей благодарственное письмо за активное участие в предотвращении мошеннических действий. Полковник полиции также поблагодарил работников банка за высокий профессионализм и сотрудничество и отметил, что проделанная работа является ярким примером успешного партнерства между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами в обеспечении безопасности граждан», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии